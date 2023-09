Giornate Europee del Patrimonio 2023. Due giorni di “Patrimonio in vita” nei luoghi della cultura statali in Molise

Le Giornate Europee del Patrimonio sono l’evento culturale partecipativo più celebrato e

condiviso dai popoli d’Europa. Il Consiglio d’Europa ha lanciato l’iniziativa nel 1985 al quale

nel 1999 si è unita anche l’Unione Europea. In Italia il Ministero della Cultura promuove questa

importante iniziativa che quest’anno si celebrerà sabato 23 e domenica 24 settembre con tema

“Patrimonio in vita”.

La Direzione Regionale Musei Molise e il Parco Archeologico di Sepino organizzano per questi

due giorni i seguenti eventi e aperture straordinarie:

Sabato 23 settembre

Museo di Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00. Apertura straordinaria serale 19h00- 22h00

Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00, apertura straordinaria serale 19h00- 22h00. I°

incontro “Museo Sannitico e musei nel territorio” con “Antichità dal territorio e territorio

vivo: Baranello”. Ore 18h00- 19h00 laboratorio per bambini e ragazzi “Le forme e il tempo”.

Ore 19h00: incontro pubblico sul materiale protostorico da Baranello nelle collezioni del

Museo Sannitico e sul Museo “G. Barone” di Baranello. Ore 20:00 buffet con tipicità di

Baranello. Ore 20:30 visite guidate al Museo Sannitico e al Museo di Palazzo Pistilli a cura

dei Servizi Educativi della DRM Molise

Castello di Capua a Gambatesa. Aperto 10:15-17:30. Apertura straordinaria serale 18:00-

21:00

Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-17:30. Apertura straordinaria serale 18:00-

21:00

Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia Aperto 08:15-19:00. apertura straordinaria serale

19h00- 22h00. Nel corso del pomeriggio e della serata approfondimenti a tema a cura del

concessionario Me.Mo. Cantieri Culturali aps:

ore 16:00/17:00 – I turno di visite con approfondimento didattico “Una storia millenaria sulla

nostra pelle”

ore 16:00/17:00 – I turno di laboratorio “I tatuaggi di Otzi”

ore 17:30/18:30 – II turno di visite con approfondimento didattico “Una storia millenaria

sulla nostra pelle”

ore 17:30/18:30 – II turno di laboratorio “I tatuaggi di Otzi”

ore 18:30/19:30 – III turno di visite con approfondimento didattico “Una storia millenaria

sulla nostra pelle”

ore 18:30/19:30 – III turno di laboratorio “I tatuaggi di Otzi”

ore 20:00/21:00 – IV turno di visite con approfondimento didattico “Una storia millenaria

sulla nostra pelle”

ore 21:00/22:00 – V turno di visite con approfondimento didattico “Una storia millenaria

sulla nostra pelle

Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Aperto 08:15-14:00. Apertura

straordinaria serale 19h00- 22h00. Ore 19:00: a cura del concessionario Dedalo- archeologia

e cultura a.p.s.-e.t.s., visita tematica “Popoli e monete” e visita straordinaria sulla collezione

numismatica del Museo a cura dell’archeologo Simone Boccardi, Dedalo – archeologia e

cultura a.p.s.-e.t.s. Nell’orario di apertura ordinario (8:15- 14:00) possibilità di

accompagnamento nelle sale a cura di Dedalo- archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s.(costo 6 euro

a persona)

Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00. Apertura straordinaria serale

19h00- 22h00. Accompagnamento nelle sale del museo dalle 19h00 alle 22h00 a cura del

concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali aps con tema “Dalla Pittura storica e religiosa ai

generi minori”

Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-17:30.

Domenica 24 settembre

Museo di Palazzo Pistilli Aperto 08:15-14:00



Museo Sannitico Aperto 08:15-19:00



Castello di Capua a Gambatesa Aperto 10:15-17:30.



Castello di Civitacampomarano Aperto 10:15-17:30.



Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia Aperto 08:15-19:00



Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Aperto 08:15-14:00



Museo Nazionale di Castello Pandone Aperto 08:15-19:00. Apertura straordinaria serale 19h00- 23h00. Accompagnamento nelle sale del museo dalle 19h00 alle 23h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali aps con tema “Castello Pandone da fortezza militare a dimora rinascimentale”



Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 10:15-17:30.



Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 10:15-17:30. Ore 11:00 Visita tematica “Un Santuario InVita Visita tematica a cura degli archeologi del concessionario per i servizi educativi Dedalo – archeologia e cultura a.p.s.-e.t.s.. Durante la visita al Santuario saranno illustrati i risultati delle ultime campagne di scavo condotte dall’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte.



Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00, Apertura straordinaria serale 19h00- 23h00. Accompagnamento nelle sale del museo dalle 19h00 alle 23h00 a cura del concessionario Me-. Mo. Cantieri Culturali aps con tema “Santa Chiara, storia di un convento diventato Museo”



Parco archeologico di Sepino – Museo della Città e del Territorio Aperto 08:15-19:15.

Parco archeologico di Sepino – Area archeologica di Altilia -Saepinum Aperto 08:15-19:15.

Nelle aperture serali straordinarie sarà possibile l’ingresso al costo simbolico di 1 euro, maggiorato di 1 euro per gli aiuti al Patrimonio culturale danneggiato dell’Emilia Romagna. Gli accompagnamenti guidati e i laboratori a cura dei concessionari saranno gratuiti, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, tranne che per il presidio fisso sabato 23 settembre al Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache.



Per informazioni e prenotazioni di approfondimenti e laboratori:

Dedalo- Archeologia e cultura a.p.s.- e.t.s.: [email protected] Tel: 3468395325 – 3297345581

Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: Me.Mo Venafro +39 3892191032 Me.Mo Isernia +39 3272803696

Si ricorda che l’ingresso nei siti è possibile fino a 30 minuti prima della chiusura.