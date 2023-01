“Geordie”, Branduardi Live al Teatro Savoia di Campobasso (Video)

Il Maestro Angelo Branduardi Live al Teatro Savoia di Campobasso con il Maestro Fabio Valdemarin, nel brano Geordie. VIDEO

Geordie è una delle così dette “child ballads“. Questa definizione è dovuta al cognome dell’uomo che ha catalogato questo gruppo di ballate, Francis James Child e non vuole indicare che si tratta di ballate per “child” ovvero bambini. Infatti, Geordie come molte altre ha tematiche sicuramente non adatte all’infanzia, come in questo caso la condanna a morte.

De André ha reso famosa in Italia la storia di Geordie con la sua omonima canzone, il cantautore si è ispirato alla versione di Claude François.

Questa la versione del Maestro Branduardi.

