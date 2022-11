Faisa Cisal/ Buona parte dei dipendenti del trasporto pubblico molisano non sa quando arriverà lo stipendio

Sono buona parte dei dipendenti del trasporto pubblico molisano che da più di 10 anni, puntualmente, ogni mese non sanno se il loro stipendio arriverà con una, due, tre settimane o mesi di ritardo.

Il Molise è quella regione dove alcuni “imprenditori”, che puntualmente percepiscono soldi pubblici, non rispettano le leggi e gli accordi contrattuali nel pagare puntualmente gli stipendi, fino ad arrivare in alcuni casi anche a più mensilità di ritardo. Il tutto sotto lo sguardo indifferente dei governi che si sono alternati negli anni alla guida della regione.

Il Molise è quella regione dove più di qualche “imprenditore” strumentalizza l’insoddisfazione, il malcontento e la protesta dei lavoratori e utilizza i soldi pubblici per tutto, tranne che per dare un buon servizio alla collettività, a discapito di poveri lavoratori che già fanno difficoltà ad arrivare a fine mese, figuriamoci se percepiscono lo stipendio in ritardo.

Per un lavoratore prendere lo stipendio in maniera puntuale vuol dire: non essere costretti a chiedere un prestito, a indebitarsi; non avere problemi con il mutuo; pagare in tempo le bollette; affrontare serenamente tutte le spese per la gestione familiare; curarsi; poter fare visite specialistiche; analisi mediche e medicinali; garantire ai propri figli il diritto allo studio; e infine, ma non meno importante, se ti rimane qualcosa concedersi qualche svago.

Tutto questo, LA NORMALITÀ, ai lavoratori del trasporto pubblico molisano non è concesso, a discapito della salute psicologica e fisica.

SIAMO TUTTI SULLA STESSA BARCA…E PURTROPPO STA AFFONDANDO.

Faisa – Cisal Molise