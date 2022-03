Cittadinanzattiva Molise e il Centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein organizzano l’evento “DSA: Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento “Il Molise” con l’obiettivo di illustrare le nuove raccomandazioni della Linea Guida con specialisti che hanno partecipato attivamente alla loro revisione.

L’evento si svolgerà il 1°Aprile 2022 alle ore 15.30 presso l’Auditorium della Fondazione Molise Cultura in Campobasso in via Milano 15, sede Ex Gill. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione Cittadinanzattiva Molise e il Centro per l’Apprendimento il Gemello di Einstein per dare risposte ottimali e concrete ad una situazione in continua evoluzione come quella dei Disturbi Specifici di Apprendimento.

A 10 anni di distanza dal precedente documento di consenso, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha pubblicato la nuova Linea Guida sulla gestione dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).

Tale Linea Guida ha aggiornato le precedenti raccomandazioni cliniche e ha formulato nuove consegne per quegli aspetti che precedentemente non erano stati indagati; infatti la revisione della letteratura relativa ai DSA ha rilevato l’esistenza di nuove conoscenze scientifiche di cui era fondamentale tenere conto.

Alla luce di ciò, l’evento ha l’obiettivo di illustrare le nuove procedure emerse con alcuni specialisti che hanno partecipato personalmente e attivamente alla revisione di quest’ultima come il Dott. Giuseppe Aquino, Dott. Matteo Corsano, Prof. Pierluigi Zoccolotti e la Prof.ssa Annapaola Capuano. Seguirà una tavola rotonda con operatori ed esperti della nostra Regione per confrontarsi sulle azioni da compiere nel nostro territorio nell’area medica, psicologica, logopedica e scolastica