Riconoscimento per “Gerri Pasticceria” di Agnone, inserita nella guida “Paticcerie d’Italia” del Gambero Rosso

Ancora un riconoscimento per “Gerri Pasticceria”, storica azienda del settore dolciario

situata nel cuore di Agnone. Al gelato artigianale prodotto dalle sapienti mani del maestro

Germano Labbate sono stati assegnati ben “due coni” nella guida 2022 delle Gelaterie

d’Italia del Gambero Rosso.

Un titolo che va a posizionare la pasticceria agnonese tra le migliori a livello nazionale

secondo la selezione effettuata dalla famosa casa editrice specializzata nella pubblicazione

di guide dedicate al settore enogastronomico del Belpaese.

La nuova menzione relativa al gelato artigianale va a riconfermare quella del precedente

anno proveniente ancora una volta dal Gambero Rosso; il rinnovo del riconoscimento

diviene testimonianza concreta della dedizione e della costanza con le quali il pasticcere

Gerri continua a svolgere la sua professione spaziando da un versante all’altro del mondo

dolciario. Difatti, l’azienda altomolisana non è nuova a tali tipologie di riconoscimenti. Tra

le varie premiazioni, ad esempio, quelle relative alla colomba artigianale e al panettone

artigianale alla mela zitella, già riconosciuto al 10° posto tra i migliori panettoni d’Italia.

“Un traguardo rinnovato quello dell’inserimento dei nostri gelati artigianali nella guida

delle Gelaterie d’Italia 2022 del Gambero Rosso. – ha commentato il maestro Germano

Labbate – Un traguardo che però non smette di stupire e di spronarci a fare ancora meglio.

Alla base della produzione del nostro gelato artigianale due elementi chiave, ovvero la

ricercatezza degli ingredienti e la qualità dei prodotti utilizzati. La realizzazione dei nostri

dolci continuerà ad essere immersa nello spirito artigianale che ormai da anni è marchio

della nostra azienda”.