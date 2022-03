Sanità, i 22 medici venezuelani saranno assunti dall’Asrem

Il loro lavoro è ritenuto indispensabile e fino ad ora era stato regolamentato con con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ma per i 22 medici venezuelani dell’Associazione “Venezuela: La piccola Venezia” sta per arrivare la buona notizia.

L’Asrem, infatti, ha deciso di indire un avviso pubblico per l’assunzione di medici, riservato esclusivamente a loro; ciò perché gli altri bandi di concorso per medici non avrebbero avuto il riscontro desiderato e nelle strutture ospedaliere molisane si continuano a registrare gravi carenze di personale.

foto di repertorio