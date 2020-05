” Dipende “, della cantautrice molisana Emmelle, rientrata tra i brani più venduti in classifica

Mariangela Leggieri in arte Emmelle è una cantautrice emergente Molisana casacalendese nata Larino il 13 Gennaio 1993 , muove i suoi primi passi nel mondo della musica da autodidatta a soli 8 anni, i famigliari gli amici la spronarono a studiare canto,e dall’età di 17 anni si iscrive in un accademia musicale dova ha iniziato gli studi di canto per poi continuare in quelli del pianoforte , nel corso degli anni ha partecipato a vari talent.



Nel Maggio 2012 ha provato ad entrare al Hyunday Music Awards con un suo pezzo inedito “i tuoi occhi mi fan morire di te” l’ambassador del concorso è stata Emma Marrone che ha seguito il lavoro di tutti i partecipanti di il suo brano è stato apprezzato dalla commissione artistica di stampa e discografica nazionale !



Partecipa anche ad : Amici di Maria De Filippi , The Voice dove passa solo le prime selezioni , da lì arriva ai suoi primi traguardi:

-Si classifica 9° al contest ” People to follow ” di Napapjri con ben più di 30mila voti , giuria composta da youtuber di fama tra questi “Greta Menchi e Stefano Lepri in arte ” St3pNY” e il rapper Giamie

Vince il contest di YouSound di Radioitaliasolomusicaitaliana dove canta on-air una delle cover portare in gara

Partecipa ad uno dei talent nazionali e internazionali di Mtv ( mtvcotm ) dove durante il percorso arriva con le sue cover ai primi posti in classifica ottenendo quasi 1milione di votazioni

Il 18 Luglio pubblica il suo primo inedito dal titolo ” Liberi ” con videoclip

A seguire partecipa e vince la prima edizione del talent di Radio 105 #tusiquequebravo dove a portarla avanti nel percorso è stato il pubblico da casa e il sostegno e il supporto delle notissime giudici di gara : Annalisa , Chiara Galiazzo ed Eleonora Pedron , grazie alla vittoria del talent Emmelle ospite negli studi di Radio105 presenta le cover portate in gara e il brano ” Liberi “

L’8 Febbraio esce il suo nuovo singolo “Pezzi di Vetro ” brano che parla del bullisimo scritto insieme ai colleghi Marco Canigiula, Francesco Sponta e Marco Di Martino autori tra cui nel brano ” le parole non mentono ” di Annalisa contenunto nel suo ultimo disco Byebye , Avec Moi di Emma Muscat ft. Biondo , HastaLuego di Alessandro Casillo , Alex Polidori ,Marta Daddato ecc…



-Il 4 Giugno 2018 vince l’edizione del programma ” la vetrina degli emergenti ” di RadioSmeraldo



-Il 26 Luglio esce il videoclip ufficiale di ” Pezzi di Vetro ” diretto dal regista Valerio Mattev di VisualClip uno dei registi e videomaker che ha collaborato anche con ” Massimo Ranieri , Alessandro Tersigni , Bebe Rio , Marta Daddato , e nei videoclip per artisti di Sanremo ” assistente alla regia Gianluca Tommasiello. Con la partecipazione degli attori e ballerini Oriana Devi e Achille Mandolfo , make up a cura di Erika Cocciolo …



-Partecipa anche in veste giuria alla prima e la seconda edizione del talent ” Molise Factor ” che la vede affiancata nella prima Jessica Di Marino (Assistente Tv e Spettacoli Mediaset ecc..) Viviana Vigevani speaker di (Radio Delta 1, Radio Kiss Kiss ecc…) , e la grandissima Natalia Titova ballerina professionista di Ballando con le stelle , e nella seconda edizione con Daniela Barbiero e Irene Fratangelo e il ballerino Umberto Gaudino reduce da Amici 18.. Partecipa in giuria anche al 6° Festival di Musica Live in Molise organizzato dalla ” La Stampa “.



-Il 1 Settembre 2019 ospite al Molise Festival per presentare “Pezzi di Vetro” concorso canoro in memoria di Gianni Massaro con giuria: Massimo Calabrese (produttore di Giorgia e Mengoni) Sonia Addario, Mimmo Cappuccio , Enzo Longobardi (Direttore del FestivalShow ) e Claudio Poggi (Produttore Pino Daniele)



-Il 28 Febbraio 2020 esce ” dipende ” il nuovo singolo di Emmelle un dedicato dalle sonorità up tempo scritto interamente da lei con la collaborazione e produzione dei colleghi di Warner Chappell Davide Marchi, Riccardo Lodi , Francesco Landi e Michele Barbieri del Take Away Studios di Benji&Fede , la copertina del brano è stata realizzata dal grafico Warner Federico Ferè, che ha realizzato anche per Ghali , Mecna , Clementino , Annalisa , Benji&Fede , Daniel e Astol , Calcutta ecc…



-A seguire Marzo 2020 ” dipende ” rientrata tra i brani più venduti in classifica alla posizione numero 45 Generale e 28 Pop.

Una giovane artista ma con un curriculum professionale già importante, ricco di successi e collaborazioni, il nostro augurio è che Emmelle possa continuare ad affermarsi e proseguire il suo camino artistico.