Di Nardo, capitano dei rossoblu, incontra la stampa prima del match con l’Ascoli

Conferenza stampa prima della partenza per Ascoli, con il capitano dei rossoblu Antonio Di Nardo, nella sala stampa del ” Molinari”.

Di Nardo , mister Braglia ti ha fatto sempre giocare dall’ inizio e’ importante per fare sempre meglio?

Si, esordisce, il giocatore , siamo professionisti e dobbiamo sempre impegnarci per fare bene il nostro lavoro. Io ,cerco di ripagare la fiducia dell’ allenatore che non lo scopro e’ molto bravo.

Hai gia’ segnato tre reti qual’e’ il tuo obiettivo?

Quello di arrivare in doppia cifra , il campionato e’ ancora lungo e posso arrivarci ma l’obiettivo piu’ grande e’ fare il bene della squadra .

Come vedi la partita di Ascoli?

Sara’ una gara difficile, loro attraversano un brutto momento e vorranno rifarsi non dimentichiamo che lo scorso anno giocavano in serie B.

Il pubblico e’ sempre molto ben disposto verso di te che ne pensi?

Si, risponde Di Nardo, sono molto contento, il nostro pubblico e’ eccezionale nemmeno nelle categorie superiori hanno un pubblico cosi e’ il dodicesimo uomo in campo e noi dobbiamo dare sempre tutto per non deluderli.

L’Ascoli ospita il Campobasso nella dodicesima giornata di Serie C. Il match andrà in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 20.45. Sarà possibile seguire il match in streaming: su NOW TV e SkyGo.

Arnaldo Angiolillo