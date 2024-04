D’Alessandro (SLP-CISL): affrontare il rischio di stress termico per i portalettere durante le ondate di calore

Antonio D’Alessandro, rappresentante della SLP CISL Molise, ha partecipato attivamente all’Organismo Paritetico Regionale (OPR) per affrontare la questione del rischio di stress termico legato alle ondate di calore per il personale portalettere.



L’evoluzione climatica e l’aumento delle ondate di calore hanno reso necessario un approccio specifico per la valutazione del rischio e l’implementazione di misure di tutela. In particolare, l’INAIL e l’ISS hanno sviluppato strumenti per valutare il rischio di stress termico nei lavoratori. Questi strumenti tengono conto dei dati storici e previsionali di temperatura e umidità relativa.



I lavoratori coinvolti in questa valutazione sono i PTL (Portalettere) che svolgono principalmente attività all’aperto. È importante considerare anche le categorie di lavoratori iper-suscettibili allo stress termico, come quelli con malattie endocrine, obesità grave, patologie respiratorie, disturbi psichici o malattie neurologiche. Per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, sono state individuate alcune misure di tutela:

-Formazione e informazione: Tutti i lavoratori saranno informati sul rischio da esposizione alle ondate di calore e sulle patologie che possono acuirne gli effetti, soprattutto per gli iper-suscettibili.

-Fornitura di borracce termiche: Progressivamente, verranno fornite borracce termiche a tutto il personale portalettere per favorire l’idratazione e ridurre l’impatto ambientale aziendale.



La SLPCISL Molise si impegna a promuovere la salute e la sicurezza dei lavoratori, affrontando con responsabilità le sfide legate al cambiamento climatico e alle condizioni lavorative estreme.