Cronaca nazionale/ Travolto da una barra metallica, 23enne perde la vita

Ancora una giovane vita spezzata sul lavoro: l’ennesimo incidente è costato la vita a un giovane operaio di 23 anni.

La tragedia si è consumata nel territorio del comune di Montepulciano, in provincia di Siena; il 23enne sarebbe stato colpito da un grossa barra metallica caduta da un rimorchio su cui stava lavorando.

Sul luogo dell’incidente sia l’automedica sia l’ambulanza sia i vigili del fuoco ma per la vittima purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Allertato anche l’elicottero di soccorso Pegaso 1.

foto di repertorio