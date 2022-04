Cronaca nazionale/ Scatta la foto della nonna defunta nella bara: rissa tra parenti all’obitorio

Voleva essere un gesto di commozione e ricordo, ma forse la ragazza ha esagerato. La nipote ha postato sui social la foto della nonna defunta, poco prima della chiusura della bara e subito è scattata una lite furibonda tra parenti in obitorio. È quanto accaduto a Pesaro.

La ragazza non infatti si era limitata a scattare la foto ma l’aveva anche pubblicata.

Un post che non è piaciuto a tutti e in particolare ad alcuni parenti che, venuti a sapere del gesto della nipote e irritati da questo modo di fare, hanno deciso di intervenire, precipitandosi nella camera mortuaria, che è diventata in pochi minuti il luogo di un insolito litigio.

L’agitazione è stata tale da dover richiedere l’intervento della polizia; gli agenti alla fine sono riusciti a ricondurre alla ragione le parti.

Foto di repertorio