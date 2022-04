Lavoro, partono i concorsi per infermieri ed Oss

L’attesa sta per terminare e a breve partiranno le selezioni di concorso che in tanti aspettano. Al via i concorsi per infermieri ed oss molisani; dal 27 aprile le prove del concorso come riportato sulla della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 05.04.2022. a 95 e 96.

Si tratta di prove importanti, per i partecipanti e per l’offerta di posti di lavoro, oltre che per il ruolo che soprattutto in questo momento i nuovi assunti andranno ad occupare nella sanità molisana.

Leggi l’avviso per infermieri

Leggi l’avviso per OSS