Cronaca nazionale/ Ragazza minorenne scomparsa da casa dal 2 maggio

Sono momenti di apprensione per la scomparsa di una ragazza minorenne.

La denuncia di scomparsa per la 17enne è stata fatta dai genitori ai carabinieri mercoledì 8 maggio, anche se l’adolescente si era allontanata dalla sua abitazione di Trappitello, frazione di Taormina, già il 2 maggio.

La ragazza si era allontanata più volte da casa, facendo perdere le proprie tracce per uno o due giorni, ma poi, come spiegato da fonti investigative a Fanpage.it, aveva sempre fatto ritorno a casa.

Per trovare l’adolescente è stato messo in atto il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse con la partecipazione delle forze di Polizia e Vigili del Fuoco.

foto di repertorio