Cronaca nazionale/ Kit del suicidio: sospetti su una morte anche in Italia

Una ipotesi agghiacciante, che evidenzia un grave problema sociale.

Kit del suicidio comprati online, scatta l’allarme anche in Italia: al centro di indagini il caso della donna di 63 anni residente in Trentino che si sarebbe tolta la vita usando proprio un kit per il suicidio acquistato online,

La notizia riportata dall”ANSA.

A casa della donna sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto i reperti e hanno informato l’autorità giudiziaria.

Sono state rintracciate tutte e 9 le persone che, nel tempo, avevano acquistato dai siti internet, il kit, il cui titolare è stato arrestato in Canada il 31 marzo scorso per il reato di istigazione al suicidio.

Foto di repertorio