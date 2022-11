Cronaca nazionale/ Donna di 30 anni muore all’improvviso tre giorni dopo il matrimonio

Novella sposa da appena tre giorni, è stata stroncata da un malore improvviso.

E’ morta a 30 anni, una donna residente in provincia di Pesaro, a Vallefoglia, insieme al neo-marito. Non aveva problemi di salute, stava bene ed era felice per il matrimonio ha iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza. Chiamato il 118 arrivata in pronto soccorso,ma era già entrata in coma. Il giorno dopo è morta all’ospedale di Pesaro.

Per i medici la causa del decesso è stata un aneurisma dell’arteria femorale, che non sarebbe stato diagnosticabile in anticipo, neanche con esami approfonditi.

Foto di repertorio