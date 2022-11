Calcio/ Alto Casertano- Campobasso 1919 3-0

Alto Casertano

D’ Andrea, Reale, Bottiglieri, d’Ovidio, Ciccone, Perretta, Abitino, Imbimbo, Alfageme, Cornero, Manna. All Di Costanzo.

Campobasso 1919

Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Cavallini, Vanzan, Franchi, Traorè, Lombari, Fruscella, Montuori. All Di Meo.

Arbitro Femia di Locri. Marcatori : al 43′ Ciccone, al 49′ e 60′ Alfageme rig.

Nuovo sponsor per i rossoblu , si tratta della Carrozzeria Diamond Car, con sede a Ripalimosani, intanto il Campobasso 1919 ha tesserato Carbone ex giocatore di Formia e Bisceglie.

I locali, partono subito in attacco e al 15′ Imbimbo di testa manda fuori di poco. Agli ospiti, manca Fazio , infortunato al suo posto gioca Montuori, partita nervosa le due squadre

sono consapevoli della posta in palio. Al 43′, lancio di Abitino, per Ciccone che tutto solo segna 1-0 per i locali.Finisce cosi , il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo con i campani in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 49′, azione di Cornero, che viene atterrato in area da Colombo: è rigore , lo batte Alfageme che segna il 2-0.

Di Meo, fa dei cambi ma oggi i rossoblu sono icappati in una brutta giornata. Al 60′, fallo di mano di Cavallini in area e l’arbitro assegna il secondo rigore, lo batte Alfageme che realizza il 3-0.I campani, continuano ad attaccare alla ricerca della quarta rete .

Finisce cosi, la partita con la sconfitta dei rossoblu che hanno giocato male mentre i locali hanno giocato con molto agonismo e il risultato è meritato , domenica arriva a Selvapiana il Venafro e in quella occasione il Campobasso 1919 dovrà riscattarsi per far dimenticare la brutta gara disputata oggi contro L’ Alto Casertano.

Arnaldo Angiolillo