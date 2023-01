Cronaca nazionale/ ‘Assalta’ la villetta del vicino con un escavatore e l’uomo fa fuoco: morto un 57enne

Un litigio che si trasforma in omicidio alle porte di Arezzo a San Polo. Un 57enne ha perso la vita dopo che il vicino gli ha sparato.

A scaturire la violenza del vicino, con la lite terminata in tragedia, è stata la decisione del rivale di salire a bordo di una ruspa per assaltare la villetta. Il 57enne, per ruggini di vicinato, alla guida di un escavatore di sua proprietà, avrebbe dapprima danneggiato quattro autovetture parcheggiate, tutte di proprietà dei familiari dell’arrestato, e poi colpito più volte con la benna del mezzo le mura e il tetto dello stabile, provocando danni strutturali all’abitazione

A questo punto il 53enne Secondo la ricostruzione dei carabinieri, affacciandosi da una finestra della propria abitazione, avrebbe esploso almeno cinque colpi con un fucile regolarmente detenuto, di cui quattro hanno raggiunto mortalmente la vittima.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno dichiarato inagibile l’abitazione.

Foto di repertorio