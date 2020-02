Carnevale/ Gli appuntamenti in Molise

Domenica 9 febbraio

Tufara (CB): 5° edizione di Maschere e tradizioni

Sabato 22 febbraio



-Larino (CB): 45° edizione del Carnevale.Sfilata di carri allegorici, musica e animazione

Domenica 23 febbraio

-Ripalimosani (CB): Mascherata- A fèmmene kkiù bbèlle.La #mascherataripalimosani 2020 è presentata dai ragazzi della Bottega della Mascherata. Attori e Attrici, Cantanti, Musicisti, Coriste e Coristi e il piccolo grande Corteo della Mascherata porteranno in scena lo spettacolo popolare per le vie del paese in 5 “posate” diverse, a partire dalle ore 11.00 e terminando alle 18.30 pèresso il Teatro Comunale



-Castelnuovo al Volturno – Rocchetta al Volturno (IS) : rappresentazione de GL’CIERV Il Rito dell’Uomo Cervo

Martedì 25 febbraio



-Tufara (CB): festa tradizionale del Martedì Grasso chiamata anche “il Diavolo di Tufara” perchè ha come protagonista il Diavolo ed una serie di personaggi.

Sabato 29 Febbraio



Domenica 01 Marzo



