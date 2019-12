Campomarino/ domenica ecologica per un territorio più pulito ed accogliente

Domenica 22 dicembre alle ore 10.00, si terrà la pulizia generale dei rifiuti presso la Pineta antistante la spiaggia caretta caretta di Campomarino. L’iniziativa si deve al gruppo formato dalle associazioni A.I.S.A e Ambiente Basso Molise che da tempo collaborano per rendere Campomarino una città pulita e sempre più ‘ecofriendly’.

La manifestazione denominata ‘Puliamo Insieme x il Natale’ è stata patrocinata dal Comune di Campomarino ed è l’occasione per puntare sull’energia del volontariato e mettere in campo processi di responsabilità condivisa e collettiva tra cittadini, associazioni ed enti istituzionali.

Le giornate di pulizia del territorio sono la dimostrazione dell’attenzione e del coinvolgimento attivo di tanti cittadini sui temi ambientali e della loro voglia di contribuire con azioni concrete alla tutela del territorio.

Sarà una domenica ecologica all’insegna della pulizia e una mattinata, per quanti vorranno partecipare, con l’obiettivo di pulire la pineta ma anche di sensibilizzazione sul tema del rispetto dell’ambiente.

Partner dell’iniziativa è la Italiangas.

L’evento si chiuderà con i tradizionali auguri di Natale con panettone e con un brindisi di augurio per il nuovo anno.