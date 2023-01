Cammina Molise 2023/ Un cammino di testimonianza dalle terre del Sacramento alle Vie del Grano, del Vino e dell’Olio

Il cammina, Molise! 2023 avrà una durata di quattro giorni, da Giovedì 3 a Domenica 6

agosto.

Il Percorso della XXIX Edizione sarà di c.ca 55 Km. Esso partirà da Mirabello Sannitico, nei

pressi del capoluogo, e terminerà a Baranello, dopo aver attraversato territori e paesi della valle del Biferno.

La Prima Tappa, da Mirabello Sannitico a Jelsi, permetterà ai marciatori di camminare sui

passi di San Michele dalla Via del Vino alla Via del Grano. La Seconda Tappa, da

Civitacampomarano a Castelbottaccio, porterà i marciatori dalle terre del Sacramento alla Via

dell’Olio. La Terza Tappa, da S. Maria di Faifoli a Campolieto, privilegerà un itinerario dell’arte

romanica. La Quarta ed ultima Tappa, da Monte Vairano a Baranello, ricalcherà un percorso

prettamente archeologico che porterà alla Via delle Baccanti.Queste le caratteristiche principali:

 Visita guidata e accoglienza, con feste popolari dove possibile, nei Comuni di Mirabello Sannitico (CB), Gildone (CB), Jelsi (CB), Civitacampomarano (CB), Lupara (CB), Castelbottaccio (CB), Montagano (CB), Matrice (CB), Campolieto (CB), Baranello (CB).

 Il fascino della vallata del Biferno con la visuale accattivante dei paesini abbarbicati sulle cime delle colline che dominano la vallata del fiume.

 L’archeologia del Sannio Pentro, con la visita a Monte Vairano.

 I Murales di Civitacampomarano, eseguiti durante le edizioni di “CVTà Street Fest”.

 L’arte dei sapori caseari, del vino e dell’olio della tradizione della vallata del Biferno.

 Le tradizioni folcloriche con: il gruppo folk “Le Bangale” di Baranello”, i “Mattacchini” di Mirabello Sannitico.

 Visita al “MuFeG” Museo di Comunità della Festa del Grano, che documenta il profondo legame che la comunità Jelsese ha con la Festa del Grano.

 Il possente Castello angioino (tra i più belli della regione) di Civitacampomarano; Il Palazzo ducale dei De Capua a Campolieto; la croce stazionaria e il palazzo baronale a Castelbottaccio; il torrione angolare delle mura a Gildone.

 L’itinerario dell’arte romanica dall’Abbazia di S. Maria di Faifoli, in agro di Montagano, alla chiesa di S. Maria della Strada in agro di Matrice.

 L’arte gotica e barocca: Cappella e Cripta della SS.ma Annunziata a Jelsi; la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo e la chiesetta del SS. Rosario a Baranello; le Chiese di Santa Maria Maggiore e San Giorgio Martire a Civitacampomarano; la seicentesca chiesa di San Michele Arcangelo a Campolieto; il monastero di Santa Maria Decorata a Gildone.

 La cultura del circolo “Olimpia Frangipane” a Castelbottaccio; la visita alle case di “Vincenzo Cuoco”, e “Gabriele Pepe” a Civitacampomarano; il Museo Civico di Baranello.

Ogni paese attraversato preparerà (ove è possibile) la propria accoglienza ai marciatori, nello spirito genuino della tradizionale ospitalità della gente molisana. Durante la manifestazione visite mirate, mostre, incontri ed altre manifestazioni culturali coglieranno gli aspetti più significanti della conoscenza e delle problematiche del territorio attraversato.



Nel suo XXIX° anniversario la manifestazione sarà come sempre dedicata ai paesi ed alle terre

molisane, per attivare un auspicato turismo mitigato basato sul cammino, per favorire ed aumentare la conoscenza della cultura, della storia, del paesaggio, del senso di ospitalità, dei prodotti tipici di una regione che, nel complesso delle aree interne nazionali, potrebbe proporsi come “Terra di cammino”.



In questa ottica l’APS La Terra è entrata in sinergia con altre associazioni, locali e nazionali, ma

anche internazionali, ed enti amministrativi non solo locali per l’organizzazione delle seguenti iniziative:

a) “Cammina, Molise! in Argentina – VI Edizione – Mar Del Plata”. Alla Scoperta delle proprie origini – Integrazione socio culturale tra gli oriundi Molisani di 3^ e 4^ generazione emigrati in Argentina, nel mese di Marzo 2023, per promuovere il turismo di ritorno.

b) “Transumando con le capre di Valerio – Andata: Duronia – Capracotta – 2023 II Edizione” nel mese di Maggio insieme ai marciatori di “cammina, Molise!”;

c) “Transumando con le capre di Valerio – Ritorno: Capracotta – Duronia – 2023 II Edizione” nel

mese di Settembre insieme ai marciatori di “cammina, Molise!”;

d) “Festival del Turismo scolastico e dei cammini” – Nel tempo “cammina, Molise!” ha creato un

seguito che ha coinvolto e continua a coinvolgere diverse realtà come quella dell’APS Molise Città Ideale e altre Associazioni Molisane, con cui aderisce al partenariato di questo Festival.

e) A Gennaio uscirà il II Volume del libro “UN LUNGO CAMMINO DI RIGENERAZIONE-25 anni di

“cammina, Molise”: racconti, itinerari, protagonisti e prospettive” a cura di Giovanni GERMANO.

Tutti i marciatori di cammina, Molise!, diventati molisani d’adozione, hanno imparato ad apprezzare e, nello stesso tempo, ad amare le nostre terre; molisani d’adozione che hanno capito che quella natura, quella storia e quella cultura vanno preservate perché rappresentano la vera ricchezza di quel Territorio.



Questa presa di coscienza è il messaggio che il cammina, Molise! ha portato in giro nei tanti paesi attraversati in tutti questi anni, passati così in fretta.