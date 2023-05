Calcio/ Turris- Campobasso 1919 0-4: lupi in serie D! (il video)

Turris

Viscardi, D’Ambrosio, Colabella, Caiola, Mancino, Verderosa, Cacchione, Vatavu, Budano, Perrotta, Mascia.

All Precali.

Campobasso 1919

Di Rienzo, Tizzani, Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Tordella, Traore’, Ripa, Franchi, Lombari.

All di Meo.

Arbitro: Comito di Messina. Marcatori: al 18′ Tordella, al 49′ Ripa, al 63′ Franchi al 72′ Anastasia.

Spettatori circa 1300. Giornata di sole.

Al 5′, azione di Ripa ma la palla finisce fuori, al 10′ azione della Turris ma Di Rienzo è bravo ad anticipare Verderosa. Al 15′, colpo di testa di Ioio ma la sfera termina fuori, al 18′ Tordella fa partire un bolide che batte Viscardi: 1-0 per gli ospiti, sugli spalti del neutro di Boiano i tifosi fanno festa. Al 35′, azione dei bassomolisani ma la difesa rossoblu fa buona guardia e rinvia. Al 42′, liscio di Ioio, la palla termina a Perrotta ma Di Rienzo respinge di piede. Finisce così il primo tempo con i rossoblu in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 49′, punizione di Fazio e Ripa di testa segna il 2-0 in favore della propria squadra. Al 63′ Franchi tira e realizza il 3-0 per i rossoblu. Al 70′, escono Lombari e Ripa ed entrano Guillari e Anastasia , ed è proprio il nuovo entrato a realizzare il 4-0 per gli ospiti.Finisce cosi, la partita, i restanti minuti non hanno più nulla da dire , i rossoblu cercano di far passare il tempo per festeggiare il ritorno in serieD, grande festa dei tifosi accorsi numerosi che finalmente possono gioire dopo un anno di purgatorio.

Onore all’ Isernia che non ha mai mollato e auguriamo anche ai biancocelesti di salire in Serie D attraverso i Play off nazionali.

Un grazie , infine a Rizzetta e ai suoi collaboratori che hanno creduto nel loro progetto e adesso speriamo di festeggiare un altra promozione, quella in Serie C.

Arnaldo Angiolillo

VIDEO DEI FESTEGGIAMENTI