Calcio Serie D/Vastese – Campobasso finisce in parità, 2 a 2

Vastese

di Rienzo, Valerio, Di Filippo, Altobelli, Gentile, Meola, Obodo, Di Prisco, Martinez, Martiniello, Bernardi.

All D’Adderio.



Campobasso

Piga, Fabriani, Vanzan, Menna, Dalmazzi, Brenci, Bonta’, Candellori, Cogliati, Esposito, Zammarchi.

All Cudini.

arbitro Vingo di Pisa.Marcatori Bonta’ al 16, Valerio al 38, 43 Candellori, al 92 martinez.

Sulla panchina della Vastese fa il suo esordioD’adderio ex rossoblu chiamato al posto di Silva.Al 12, attacca esposito ma la difesa di casa fa buona guardia , lupi molto decisi e al 16 sugli sviluppi di un angolo Bonta’ e’ lesto di testa a mettere in rete e’ 1-0 in favore dei

rossoblu.

Al 25 , ci prova Candellori ma la palla termina fuori , al 38 arriva il pareggio inaspettato dei locali con un tiro di Valerioche batte Piga e’ 1-1.Al 43 Candellori , portadi nuovo in vantaggio i lupi con un tiro non forte ma preciso e’ il 2-1 per gli ospiti.

Finisce cosi la prima frazione di gioco con i lupi in vantaggio .nel secondo tempo, al 55, ci prova Esposito ma la palla termina alta, AL 62 esce Fabriani ed entra martino , al 75 Cogliati imbecca Zammarchiche arriva in ritardo.

AL 88 , tiro di Obodo con palla che finisce fuori. Al 92 , punizione per i locali la

batte martinez che segna il 2-2. Risultato bugiardo,i lupi meritavano la vittoria . finisce, cosi, la partita con la Vastese, che conquista il primo punto della gestione D’Adderio.

Arnaldo Angiolillo