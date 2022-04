Calcio, serie C, girone C/V.Francavilla – Campobasso 4-4

V. Francavilla

Nobile,Delvino, Toscano, Idda, Caporale, Prezioso, Ingrosso, Pierno, Maiorino, Mastropietro, Patierno.All. Taurino.

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Sbardella, Tenkorang, Menna. Dalmazzi, Persia, Vanzan, Liguori, Emmausso, Candellori.All Cudini.

Arbitro Scarpa di Collegno. Marcatori al 2′ Patierno, al 4′ Liguori, al 34′ Pierno, al 45′ Idda, al 50′ Emmausso (rig)., al 54′ Patierno, al 77′ Nacci, al 93′ Liguori.

spettatori circa 1000.

Comincia la partita e al 2′ minuto locali in vantaggio con Patierno: è 1-0 per il Francavilla, i lupi non ci stanno e al 4′ pareggiano con Liguori, è 1-1, botta e risposta tra le due squadre. Al 20′ tiro di Candellori ma la sfera termina fuori, al 34′ Pierno segna il 2-1 per i padroni di casa e al 45′ Idda batte Raccichini: è il 3-1 per i locali. Finisce cosi, il primo tempo con il Francavilla in vantaggio per 3-1.

Nel secondo tempo , Cudini sostituisce Tenkorang e Vanzan e fa entrare Nacci e Pace, il tecnico molisano prova il tutto per tutto. Al 50′, fallo su Liguori in area e il direttore di gara che fischia pochissimo questa volta assegna il rigore, lo batte Emmausso che segna il 3-2. Al 54′, ancora Patierno però sigla il 4-2 per la propria squadra, al 77′ Nacci con un gran tiro batte Nobile: è il 4-3 e un giusto merito per il giocatore rossoblù che ha giocato pochissimo in questa stagione. Al 93′ , in pieno recupero quanto ormai sembrava che la partita si incanalasse sul risultato di 4-3 per i locali, ecco il goal di Liguori: è 4-4 . Finisce cosi, la gara con i lupi che conquistano un punto meritato, perché ci hanno sempre creduto anche sul 4-2 per il Francavilla.

Un punto d’oro per i lupi, che ora sono a 41 punti in classifica generale e la salvezza appare sempre più alla portata degli uomini di Cudini, che giovedì giocheranno il secondo tempo contro la Turris poi ci sarà lo scontro diretto in casa contro la Vibonese .

Arnaldo Angiolillo