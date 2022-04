Coronavirus, notizia terribile: 3 decessi e due nuovi ricoveri al Cardarelli in 24 ore

Ancora una giornata luttuosa, quella di ieri, a causa della pandemia in Molise. Nelle ultime 2 4ore sono deceduti al Cardarelli, un uomo di 83 anni di Isernia, una 91enne di Sant’Agapito e un 72enne di Termoli. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 597. Ci sono stati anche due nuovi ricoveri: due pazienti di San Giuliano del Sannio. Di contro ci sono anche 2 dimessi.

Si registrano 166 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 1122 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 14,7%.Si registrano anche 55 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 14, Isernia 15 e Termoli 30.