Calcio serie C, girone C/ Campobasso- Monterosi 1-2

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Pace, Tenkorang, Menna, Dalmazzi, Bontà , Persia, Rossetti, Di Francesco, Liguori. All Cudini.

Monterosi

Alia, Rocchi, Borri,Mmbende, Cancellieri, Abdallah, Franchini, Parlati, Errico, Ekuban, Artistico. all Menichini.

Arbitro Giaccaglia di Jesi. Marcatori al 77′ Artistico, al 88′ Parlati rig , al 92′ Rossetti.

La partita comincia, con gli ospiti in attacco e al 10′ minuto, lancio per Artistico che

tira fuori. La gara e’ caratterizzata dal forte vento che tira sul Romagnoli.Al 28′, tiro di Liguori, ma la sfera termina fuori di poco. Al 39′, Tenkorang , di testa impegna in angolo il portiere ospite. Al 44′, Liguori, su punizione manda di poco a lato. Finisce cosi, il primo

tempo con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, Cudini , sostituisce Di Francesco ed entra Merkaj.Al 65′, fallo in area su Rossetti e l’arbitro concede il penalty , lo batte lo stesso Rossetti ma il portiere ospite para; peccato poteva essere 1-0 in favore dei lupi .Al 77′, i laziali vanno in vantaggio lancio di Rocchi per Artistico che segna 1-0 per la propria squadra. Al 88′, fallo di Menna ia area su Parlati e il direttore di gara fischia il rigore ma per il Monterosi, lo batte

Parlati che realizza il 2-0. I lupi, si portano tutti in attacco e al 92′ Rossetti realizza il 2-1 , ma ormai è troppo tardi; peccato perche’ i rossoblu non meritavano la sconfitta.

Finisce cosi, la partita con la vittoria del Monterosi e sabato scendera’ al Selvapiana la Turris una gara da vincere a tutti i costi se vogliamo stare tranquilli.

Arnaldo Angiolillo