Coronavirus, c’è un decesso e tre nuovi ricoveri, ma anche 5 dimessi

Coronavirus in Molise, purtroppo tornano i decessi: non ce l’ha fatta un uomo di 77 anni di Termoli. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 564. . Tre i nuovi ricoveri: pazienti Cercemaggiore, Larino e Campobasso.

Ci sono 5 dimessi, con un paziente di Venafro che ha lasciato la Rianimazione, e pertanto i ricoverati totali scendono a 28, di cui 14 in Malattie Infettive, 11 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Sono 260 i nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3305 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che scende al 7,8%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 32, Campomarino 10, Cercemaggiore 11, Isernia 12, Termoli 69, Venafro 29.

Oggi si registrano 350 guariti.