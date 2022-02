Calcio serie C, girone C/ Campobasso- Monopoli 1-0

Campobasso

Raccichini, Sbardella, Pace, Tenkorang, Menna, Dalmazzi, Persia, Candellori, Merkaj, Emmausso, Di Francesco. All Cudini.

Monopoli

Loria, Bizzotto, Arena, Mercadante, Viteritti, Bussaglia, Quaini, langella, Guiebre, Starita, Grandolfo. All Colombo.

Arbitro Lovison di Padova. Marcatore al 57′ Tenkorang.

Al 5′ , azione degli ospiti ma la difesa di casa fa buona guardia, al 10′, angolo per i lupi, lo batte Persia e Tenkorang di testa manda la palla di poco fuori. Al 21′, fallo su Emmausso, punizione per i locali tira Emmausso ma la sfera termina fuori .Al 33′, fallo di Starita su Candellori e l’arbitro ammonisce il giocatore Pugliese, al 37′, lancio di Tenkorang, anche oggi il migliore dei suoi e Merkaj si fa anticipare da Arena. Al 40′, errore di Menna ma Staritanon ne approfitta. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, è sempre la formazione di Cudini ad attaccare e al 50′, tiro di Menna ma Loria blocca la sfera. Al 57′ , ancora i padroni di casa in avanti lancio di Menna per Tenkorang che con un tiro non forte ma preciso batte il portiere ospite: è 1-0 in favore dei rossoblù. Al 65′, Cudini, fa uscire Di Francesco e fa entrare al suo posto Rossetti. Al 80′, sempre Cudini fa uscire Merkaj e Menna che zoppica vistosamente e fa entrare Liguori e Fabriani.

Il Monopoli, attacca alla ricerca del pareggio ma manca di lucidità nella fase conclusiva ma anche la difesa molisana fa buona guardia volendo conquistare dopo la sconfitta di Pagani i tre punti.

Finisce cosi, la partita , con la vittoria dei lupi che hanno meritato e sabato andranno a Bari contro la capolista una partita molto difficile ma non impossibile.

Arnaldo Angiolillo