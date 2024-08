Calcio/ Campobasso- Cerignola 0-1

Campobasso

Guadagno, Pierno, Celesia, Prezioso, Mondonico, Bosisio, Serra, Scorza, Di Nardo, D’ Angelo, Forte R. All Braglia.

Cerignola

Saracco, Russo, Visentin, Tascone, Bianchin, Ligi, Jallow, Sainz Masa, Mentardini, Gonnelli, Gagliano. All Raffaele.

Arbitro: Barbiero di Campobasso. Spettatori circa 800.

I rossoblù hanno preso in prestito dalla Cremonese in settimana, Michele Bigonzoni, classe 2004. Al 10′ azione del Cergnola e Jallow tira alto sopra la traversa. Al 15′ tiro di Di Nardo ma la sfera termina fuori, al 25′ ci prova D’Angelo ma la palla finisce fuori. Al 35′ azione degli ospiti e Gonnelli viene atterrato in area: è rigore ma l’arbitro fa proseguire l’azione. Al 40′ tiro di Di Nardo che termina fuori. Finisce cosi, il primo tempo sullo 0-0.

Nel secondo tempo, escono Guadagno e Pierno ed entrano Forte F e Maldonado. Al 60′ azione dei pugliesi ma Forte F. manda in angolo; al 70′ tiro di Forte R ma Saracco devia in angolo. Al 80′ esce Bosisio ed entra Bigonzoni. Al 87′ Cerignola in vantaggio: rimpallo in area molisana e Ligi realizza 1-0 in favore della propria squadra.

Finisce cosi, la partita con la vittoria degli ospiti ma i rossoblù hanno giocato bene soprattutto nel primo tempo. Buona l’affluenza di pubblico visto la giornata festiva e il gran caldo.

Arnaldo Angiolillo