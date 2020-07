Anguria, vitamine e poche calorie. Frutto alleato della dieta e del caldo estivo

L’anguria è uno degli alimenti migliori per affrontare l’estate.Frutto ricco di acqua e nutrienti, ma con pochissime calorie, è utile per quelle persone che vogliono perdere peso: aiuta a spezzare la fame e riattiva il metabolismo.Questo alimento, infatti, è utile per proteggere il cuore, aiuta il cervello a funzionare meglio e sostiene il sistema immunitario. E’ costituito da zuccheri, vitamine A, B, B12 e C; bromo e potassio.

Esistono diversi tipi di anguria, il frutto, in base alla varietà, può essere sferico, ovale, oblungo, con la corteccia verde scuro o striato e con la polpa rossa, rosea o giallastra.

Insieme all’ananas, grazie alle sue proprietà, è uno degli alimenti più efficaci contro la cellulite. Essendo l’anguria particolarmente ricco d’acqua alcune popolazioni africane, che vivono in zone desertiche, lo utilizzano come risorsa idrica, oltre che alimentare.

A rivelare le preziose proprietà dell’anguria o del “cocomero” è uno studio pubblicato sul Journal of Nutritional Biochemistry, condotto da un team di ricercatori dell’Università americana di Purdue.

Benefici per la salute dell’ anguria.

-Molti studi hanno suggerito che l’aumento del consumo di alimenti vegetali, come l’anguria riduce il rischio di obesità, diabete, malattie cardiache e promuove carnagione e capelli sani, l’aumento di energia, ed un peso complessivo inferiore.

-Prevenzione Asma: I rischi per lo sviluppo di asma sono più bassi nelle persone che consumano una quantità elevata di determinate sostanze nutritive. Uno di questi nutrienti è la vitamina C, che si trova in molti frutti e verdure, tra cui l’anguria.

-Pressione sanguigna: Uno studio pubblicato dal Journal of Hypertension ha trovato che la supplementazione di estratto di anguria ha ridotto la pressione sanguigna della caviglia , la pressione arteriosa brachiale ed ha migliorato la funzione arteriosa.

-Le diete ricche di licopene possono aiutare a proteggersi contro le malattie cardiache.

-Digestione e regolarità: L’anguria, a causa del suo contenuto di acqua e fibre, aiuta a prevenire la stitichezza e promuove la regolarità e la salute del tratto digestivo.

-Idratazione: Composto dal 92% di acqua e ricca di elettroliti importanti, l’anguria è un ottimo spuntino da avere a portata di mano durante i caldi mesi estivi per prevenire la disidratazione .

-Infiammazione: La colina è un nutriente molto importante e versatile presente nell’ anguria che aiuta il nostro corpo durante il sonno, il movimento muscolare, l’apprendimento e la memoria. La Colina aiuta anche a mantenere la struttura delle membrane cellulari, aiuta nella trasmissione degli impulsi nervosi, l’assorbimento dei grassi e riduce l’infiammazione cronica.

– Indolenzimento muscolare: L’anguria e il succo di anguria hanno dimostrato di ridurre il dolore muscolare e migliorare i tempi di recupero dopo l’attività fisica negli atleti. I ricercatori ritengono che questo sia probabilmente dovuto all’aminoacido L-citrullina contenuto nell’anguria.-

Anguria in cucina

Il frutto può essere gustato a fette, o inserito in insalate , o macedonie o usato per frullati e gelati.