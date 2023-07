Minacce e percosse ad un 63enne , arrestate due persone

Nella tarda mattinata del 29 luglio 2023, i Carabinieri della Compagnia di Campobasso hanno dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Campobasso, su richiesta di questa Procura della Repubblica, per l’applicazione della misura cautelare – prevista dall’art. 284 c.p.p.- degli arresti domiciliari con il divieto di contatto e colloquio con persone diverse rispetto a quelle che con ognuno degli indagati coabitano o che ognuno assistono.

La misura è stata applicata a due soggetti, uno di 56 anni e l’altro di 41 anni, abitanti nel Comune di Jelsi, gravemente indiziati per quanto recentemente accaduto presso l’abitazione di uno degli indagati, dove si era fatto uso smodato di sostanze alcooliche al punto da richiedere l’intervento del 118 per soccorrere un terzo malcapitato, di 63 anni, trovato poi riverso su strada in forte stato confusionale e di semicoscienza.

Le indagini hanno consentito di ricostruire la dinamica degli accadimenti di quella giornata facendo emergere come il malcapitato, inizialmente convinto di essere in un contesto amichevole, fosse stato costretto, con minacce e percosse, a bere bevande alcoliche sino quasi allo sfinimento. Il fatto è emerso in tutta la sua gravità anche perché la vittima, in un momento successivo, era stata sottoposta a limitazioni della propria libertà personale in quanto le era stato impedito di allontanarsi dall’abitazione in cui si trovava e sottoposta a sevizie e violenze.