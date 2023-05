“ALTRO VIAGGIO – Divina commedia come romanzo”, incontro con Laura Forcella Iascone

Nell’ambito del progetto “Incontri con l’autore”, le classi Terze del Liceo D’Ovidio, dell’Omnicomprensivo Magliano di Larino, hanno incontrato la prof.ssa Laura Forcella Iascone, autrice di “ALTRO VIAGGIO – Divina commedia come romanzo”. La potenza narrativa, descrittiva e visionaria di un’opera universale raccontata come un romanzo del nostro tempo, il cui protagonista-eroe si trova, come ognuno di noi, ad attraversare paure, angosce e tenebre nell’avventuroso e affascinante viaggio dell’esistenza. Un viaggio che Dante riesce a compiere grazie alla mano paterna e rassicurante di Virgilio e, ancor di più, grazie allo sguardo trasparente di infinito delle sua Beatrice.



La prof.ssa Forcella, da sempre innamorata della Divina Commedia, l’ha fatta amare per anni ai suoi studenti di Brescia ed ora si dedica a divulgarla, promuovendo incontri e conferenze, e continuando a sviluppare il grande progetto cui ha dato vita, ovvero la piattaforma online SICCOMEDANTE. Ed è proprio grazie a tale piattaforma, in cui sono confluiti negli anni diversi lavori degli studenti del Liceo D’Ovidio, che è nata l’amicizia del Liceo con il team di Siccomedante.

” Dopo l’evento online del DANTEDII’ di quest’anno che ha unito la nostra scuola e il Molise a Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023, – dice prof.ssa Daniela Gizzi – siamo stati ben felici di accogliere e conoscere dal vivo la professoressa Laura Forcella in viaggio alla scoperta di Larino e del Molise. Due ore di dialogo coinvolgente e interessante in cui ha illustrato che raccontare la Divina Commedia come un romanzo ha il solo scopo di favorirne la fruizione, eliminando la barriera della lingua e lasciando inalterata la sua potenza contenutistica ed espressiva. Con moltissimo entusiasmo gli studenti hanno poi accolto la proiezione dei tanti TIK TOK sulla Divina Commedia da loro realizzati rispondendo al progetto DANTIZZARE IL TEMPO, promosso da SICCOMEDANTE per creare un calendario digitale con contenuti danteschi scaricabile da un’apposita App”.