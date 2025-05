Al Savoia “Ciao Lucio”: l’omaggio che riporta in scena l’anima di Dalla

Nasce nel 2014 un progetto che, a distanza di anni, continua a incantare platee in tutta

Italia. Si chiama Ciao Lucio e più che un semplice tributo, è una celebrazione sincera e

sentita dell’opera e della vita di Lucio Dalla, una delle voci più straordinarie della musica

italiana. L’ideatore e protagonista è Valentino Aquilano, artista che ha deciso di dedicare

la propria carriera a mantenere viva l’eredità del cantautore bolognese.

Partito inizialmente come Work in Progress Lucio Dalla, lo spettacolo si è evoluto in una

produzione completa e raffinata. Aquilano, grazie a una sorprendente somiglianza fisica

e a un’affinità vocale naturale, riesce a restituire al pubblico l’essenza di Dalla, senza mai

cadere nella semplice imitazione. La sua performance intreccia musica, teatro e

narrazione, accompagnata da una band di musicisti di alto livello che, con rigore

filologico, ricrea le sonorità originali dei brani.

Il repertorio proposto spazia tra i capolavori più amati: dalle ballate intime come Anna e

Marco e Futura, ai brani più energici come Balla balla ballerino, fino ai classici

intramontabili Caruso e Attenti al lupo. Ogni canzone è arricchita da racconti e aneddoti

che restituiscono l’atmosfera e la poesia tipiche dei concerti di Dalla, trasportando lo

spettatore in un viaggio emozionale attraverso la storia della musica italiana.

Ciao Lucio è più di un concerto. È un’esperienza teatrale intensa, capace di evocare la

genialità, l’umanità e la poesia di Lucio Dalla. Un viaggio che non solo omaggia un

grande artista, ma rinnova la magia che, ancora oggi, continua a parlare al cuore di

intere generazioni.

L’appuntamento è per Sabato 10 maggio, ore 21, al Teatro Savoia di Campobasso.

Prevendite disponibili online su CiaoTicket e TicketOne, oppure presso il botteghino

del teatro.