I sindacati solidali con tutti gli operatori delle pulizie ospedaliere. ” Un lavoro duro e delicato, andrebbe premiato non bistrattato”

La FILCAMS MOLISE FISASCAT ABRUZZO MOLISE e la UILTuCS Molise ritengono doveroso esprimere la loro solidarietà nei confronti di tutti i lavoratori addetti al servizio di pulizie negli Ospedali molisani e nelle strutture ASREM, a seguito dell’interpellanza a firma degli esponenti regionali del Movimento 5 legata ai servizi di pulizia ospedalieri.

“Ben vengano le richieste di approfondimento legate alla qualità del servizio commissionato dalla ASREM, ma non si dimentichi il ruolo che svolgono nel quotidiano tutti gli addetti alle pulizie negli Ospedali e nelle strutture sanitarie ASREM. I lavoaratori, che siano dipendenti della Società titolare dell’appalto, o delle imprese in subappalto, svolgono tutti i giorni, tutto l’anno un compito assai gravoso sia da un punto di vista fisico, che emotivo, dovendo avendo a che fare sempre con le diverse realtà ospedaliere, con i pazienti, con il personale sanitario, con le esigenze delle varie strutture e dei vari reparti.

Il carico di lavoro ed il carico emotivo sono molto gravosi, e di certo non sono adeguatamente ricompensati a livello economico, pur rispettando le Società le previsioni dei Contratti collettivi Nazionali di lavoro: la loro opera andrebbe premiata, prima che messa in discussione, se si volesse considerare che questi lavoratori appartengono al cosiddetto “lavoro povero” , cui proprio il Movimento 5 stelle voleva dare un argine.

Non si dimentichi che, se gli Ospedali hanno potuto funzionare in pandemia, il merito è di chi, con la paura del contagio da COVID- 19, ogni giorno, li andava a pulire e a sanificare, dando un supporto assolutamente indispensabile a tutto il personale sanitario impegnato nel combattere la pandemia.

E non dimentichi neppure che le Società che gestiscono i servizi sono obbligati per legge a formare adeguatamente i lavoratori sul servizio da svolgere: perché non si considera, tra i vari aspetti da valutare, che piuttosto il servizio andrebbe incrementato? Qualcuno è mai andato verificare il carico di lavoro quotidiano che ciascun operatore sopporta?

Le Organizzazioni Sindacali, che quotidianamente hanno contatto con gli operatori dei sevizi di pulizie degli Ospedali possono affermare che i lavoratori operano con dedizione, a volte anche eccessiva, e con sacrificio per svolgere nel miglior modo possibile il loro servizio ed invitano i Consiglieri regionali del Movimento 5 stelle ad incontrarle per definire, oltre che percorsi di miglioramento del servizio per l’utenza, anche percorsi di crescita economica e professionale per questi lavoratori, ipotizzando una premialità che porti qualche euro in più nelle tasche di queste famiglie che fanno tante rinunce per arrivare alla fine del mese. Le Organizzazioni Sindacali, inoltre, invitano i Consiglieri Regionali a sollecitare la ASREM a rinforzare i servizi di pulizia all’interno delle strutture sanitarie, dando la giuste importanza agli stessi e non considerando i lavoratori addetti come lavoratori di serie B, ma trattandoli con il dovuto e meritato rispetto.” – concludono la FILCAMS MOLISE, la FISASCAT ABRUZZO MOLISE e la UILTuCS Molise.

Per la UILTuCS Molise Pasquale Guarracino -Lidia De Benedittis

per la FILCAMS MOLISE Cinzia Bonetto – Daniele Capuano

per la FISASCAT ABRUZZO MOLISE Stefano Murazzo