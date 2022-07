ACI/Nessun supporto dalle Istituzioni locali, annullata la 27° Edizione del Rally del Molise

La 27 ° Edizione del R ally del Molise, prevista per il 28 Agosto 2022,non si farà . E’ questo il Comunicato diramato dall’Automobile Club Molise. L’Automobile club Molise è costretta ad annullare l’edizione 2022 del Rally del Molise. Dopo aver fatto fronte a tutti i costi per l’organizzazione delle Edizioni 2020 e 2021 del Rally del Molise , senza ricevere alcun supporto dalle Istituzioni locali , ci si è trovati costretti a rinunciare alla edizione 2022 a causa della mancanza delle risorse finanziarie necessarie per la copertura economica di una ulteriore edizione.

“ Questa decisione è stata meditata e obbligata – ha commentato il Presidente ACI Molise Luigi Di Marzo. – Sicuramente ci dispiace molto essere costretti a rinunciare ad un evento storico di così grande importanza, per tutti gli amanti dello sport automobilistico molisani e per il nostro territorio, ma dopo gli sforzi degli ultimi due anni ( 2020 e 2021) , in questo 2022 , l’Automobile Club Molise, nella sua natura di Ente Pubblico, non è in grado di sostenere una ulteriore spesa per un evento che necessita di una copertura economica importante.

L ’augurio e lasperanza è che, per l’Anno prossimo, l’economia del nostro territorio ricominci a marciare, consentendo così come in passatoalle Istituzioni e alle Aziende locali , di sostenere il nostro evento, in modo da poter riprogrammare insieme una nuova edizione del nostro Rally già dal 2023.