Accessibilità e sostenibilità, il Turismo per tutti che si “muove” pulito tra borghi e contrade

Promuovere un’offerta turistica accessibile e sostenibile, pensata e calibrata a misura delle persone con esigenze speciali (persone disabili o in condizione di disabilità temporanea, anziani, persone con esigenze mediche speciali, famiglie con bambini, persone con intolleranze alimentari, ecc.).

Questo è il tema del terzo incontro per la promozione del turismo accessibile e sostenibile organizzato dalla DMO del GAL Molise verso il 2000 in collaborazione con Dimensione Explorer e il comune di Cantalupo del Sannio nell’ambito del progetto P.A.S.T.4Future (Promoting Accessible and Sustainable Tourism for Future) finanziato dal programma Interreg IPA CBC Italy Albania Montenegro in programma sabato 19 dicembre.