AGCOM: Gianmaria Palmieri nominato componente del Comitato Etico

Nomina di rilievo per il Prof. Gianmaria Palmieri. Firmata infatti, dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Giacomo Lasorella, la delibera (n° 654/2020) che nomina Gianmaria Palmieri, Professore Ordinario di Diritto Commerciale all’Università degli Studi del Molise, componente del Comitato Etico.

I quattro membri del Comitato etico vengono scelti dal Consiglio dell’Autorità, su proposta del Presidente – come si specifica nella delibera di nomina – tra persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale al fine di valutare la corretta applicazione delle norme del codice etico e di fornire pareri e proposte in materia di etica istituzionale e di regole di comportamento alle quali il personale dell’AGCOM, l’authority che vigila sul mercato di media, editoria e telecomunicazioni per garantire il pluralismo, è tenuto ad uniformarsi nello svolgimento della propria attività istituzionale e di servizio.