Abbandoni sul territorio comunale: discariche a cielo aperto in centro e in periferia

Gli operatori ecologici della Rieco Sud continuano quotidianamente (spesso

più volte nell’arco della giornata) il lavoro di pulizia e rimozione dei rifiuti

abbandonati su tutto il territorio comunale. Gli interventi delle ultime ore

hanno interessato diverse zone della città, tra cui il centro storico, il quartiere

sant’Alfonso e le aree verdi comunali.

zona stazione Termoli



Purtroppo sono ancora troppi i casi di conferimenti illeciti dei rifiuti e di un

utilizzo improprio dei cestini gettacarte, vicino ai quali vengono depositate

buste di rifiuti non differenziati, ingombranti, Raee e spazzatura proveniente

dalle abitazioni. Il risultato è la presenza di diverse discariche a cielo aperto,

sui cigli stradali, lungo i marciapiedi, accanto ai contenitori degli abiti usati e

persino vicino agli alberi; tale fenomeno si riscontra sia in periferia sia lungo le

vie centrali della città e in prossimità delle spiagge.



Eppure il servizio di raccolta porta a porta copre l’intero territorio comunale,

permettendo a tutti i cittadini – residenti e turisti – di conferire i propri rifiuti

differenziati comodamente all’esterno degli usci delle proprie abitazioni.

Inoltre, per i rifiuti ingombranti, i Raee e gli scarti vegetali c’è il servizio

gratuito a domicilio su chiamata, oltre al centro di raccolta in via Arti e

Mestieri, aperto 36 ore settimanali, 6 giorni su 7, anch’esso totalmente

gratuito e accessibile a tutti coloro che sono iscritti a ruolo Tari.



A tal proposito l’assessore Colaci ricorda: «Non dimentichiamo che ogni rifiuto

abbandonato causa un aumento della tariffa sui rifiuti. È pertanto utile a tutti

noi evitare che l’abbandono diventi una routine, come di fatto sta succedendo

negli ultimi tempi a Termoli. Alzare la percentuale di raccolta differenziata è

un dovere civico a carico di tutti: sarebbe quindi un peccato vanificare lo

sforzo di molti per la cattiva informazione o la noncuranza di pochi, lasciando

altresì al turista un’immagine poco decorosa della nostra splendida città».