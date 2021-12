Calcio, serie C/ Campobasso- Avellino 0-3

Campobasso

Raccichini, Sbardella, Pace, Ladu, Menna , Tenkorang, Bontà, Candellori, Rossetti, Persia, Parigi. All Cudini.

Avellino

Pane, Silvestri, Dossena, Scognamiglio, Ciancio, Carriero, Aloi, Tito, Kanoute, Maniero, Di Gaudio. All Braglia.

Arbitro Di Graci di Como. Marcatori al 18′ Maniero, al 79′ De Francesco al 91′ Mastalli.

La partita, comincia,con gli ospiti in attacco e prima Maniero e poi Kanoute sbagliano due occasioni da rete. Al 18′, Kanoute, il migliore dei suoi serve Maniero che batte Raccichini: è 1-0 per l’Avellino. Al 20′, ci prova Parigi , ma la sfera termina fuori di poco, al 25′ Rossetti sbaglia una facile occasione. Al 35′, azione dei biancoverdi ma la palla finisce fuori. Al 42′, ancora Parigi, tira ma Pane, che oggi sostituisce lo squalificato Forte, blocca la palla. Finisce cosi, il primo tempo con le due squadre che vanno negli spogliatoi con il risultato di 1-0 per l’Avellino.

Nel secondo tempo, Cudini sostituisce Ladu con Liguori, al 60′ , Braglia sostituisce carriero e Scognamiglio e fa entrare al loro posto De Francesco e Mastalli. Al , 61′, esce Rossetti ed entra Vitali, al 64′, doppia ammonizione per Sbardella che viene espulso, piove sul bagnato, adesso i lupi sono anche in 10 uomini. Al 79′, raddoppio degli Irpini, con Mastalli che batte il portiere molisano: è 2-0 per i biancoverdi. Ormai, la partita , sembra incanalata a favore degli ospiti e al 91′ , Mastalli in pieno recupero realizza il 3-0.Finisce cosi, la partita con la vittoria dell’ Avellino, Campobasso davvero sfortunato tra le mura amiche e alla ripresa del torneo si va a Taranto sperando in un risultato diverso.

Facciamo, a tutti gli sportivi i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo , sperando che quello chearriva sia migliore in tutti i sensi.

Arnaldo Angiolillo