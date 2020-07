Testamento (M5S): 22 milioni di fondi PON per il potenziamento degli strumenti digitali nelle scuole del secondo ciclo. 190mila euro agli istituti molisani

“Il Ministero dell’Istruzione, tramite l’Avviso Pubblico per la realizzazione di Smart Classes, ha assegnato ulteriori 21.964.751,74 euro di fondi PON agli istituti scolastici del secondo ciclo per l’acquisto di strumenti e dispositivi digitali, proiettori, webcam, scanner, software e licenze per piattaforme di e-learning, monitor touch screen e per creare spazi digitali e favorire nuove metodologie di apprendimento”.

Lo dichiara Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del M5S e componente della Commissione Cultura e Istruzione di Montecitorio.

“L’obiettivo – prosegue la Portavoce – è quello di consentire alle scuole di realizzare centri didattici digitali volti a garantire e accrescere le competenze degli studenti anche attraverso il potenziamento di forme di didattica digitale, in coerenza con le necessità di adeguamento degli spazi fisici per la prevenzione e il contenimento dei contagi in ambito scolastico”.



Per le scuole molisane previsto un finanziamento di 190.000 euro. Dopo i 331 milioni di euro stanziati nel decreto legge Rilancio, continua senza sosta l’impegno del M5S e del Governo per garantire l’avvio del prossimo anno scolastico in piena sicurezza” – conclude Testamento.