Spazio culturale Ex Lavatoio di Isernia, SI aderisce alla mobilitazione avviata dalle Associazioni

Sinistra Italiana Molise, aderisce alla mobilitazione avviata dalle Associazioni che in questi anni hanno valorizzato e promosso lo Spazio culturale Ex Lavatoio di Isernia.

La revoca della concessione di uno spazio aperto a tutto il mondo associativo e culturale della nostra regione, è ingiustificata.



La motivazione addotta, ovvero quella di destinare quel locale alla promozione del merletto – pregevole patrimonio di tutte e tutti i molisani – non giustificano la netta e determinata scelta di precludere lo spazio alle organizzazioni a carattere sociale, culturale e solidale, che in questi anni si sono distinte proprio per aver creato nell’Ex Lavatoio un laboratorio aperto e inclusivo.



L’Ex Lavatoio è stato luogo di innumerevoli eventi culturali, offrendo un servizio sociale all’intera comunità, oltrechè uno spazio fisico di aggregazione e condivisione.



La revoca ci appare dunque un atto di forza, del tutto immotivato e sconsiderato.

L’Ex Lavatoio è un bene comune da tutelare! Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a sottoscrivere la petizione al seguente link e ribadiamo con forza il sostegno alle Associazioni.

http://chng.it/YKngT5rgn2