Sostegno ai commercianti di prodotti ittici, Romagnuolo con una delegazione da Toma per sollecitare interventi

È da tempo che la consigliera regionale, Aida Romagnuolo, segue la vertenza dei commercianti di prodotti ittici. Si è fatta portavoce, presso Palazzo D’Aimmo, di quelle che sono le esigenze del comparto ed ha partecipato a riunioni e proteste della categoria, vittima delle conseguenze della pandemia e del caro gasolio. Così, ieri mattina, ha anche accompagnato una delegazione dell’Associazione Commercianti Ittici di Termoli all’incontro con il Presidente della Regione, Donato Toma. Nella sede di Via Genova, la rappresentanza guidata dal vertice Francesco Sciarretta, si è confrontata con il governatore rispetto a determinate esigenze, con la speranza che presto siano messe in campo risorse per un concreto sostegno economico.

“È stata una riunione molto proficua – ha commentato la consigliera Romagnuolo – sono state illustrate le tante difficoltà che vive la categoria quotidianamente. Abbiamo chiesto – ha aggiunto l’esponente politico – che venga finanziata la legge numero 19 del 10 agosto 2006 che prevede dei contributi esclusivamente per i commercianti ittici. Dal canto suo, Toma ha garantito una immediata ricognizione dei fondi a disposizione per un sostegno tempestivo”.

Soddisfazione, a margine dell’appuntamento, manifestata pure dal presidente dell’associazione Francesco Sciarretta.