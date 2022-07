San Massimo/ Serata opening il 22 Luglio nel borgo con il concerto di Tullio De Piscopo & Friends 

Riceviamo e pubblichiamo

Ci sono cose che esistono perché è la natura a regalarle e poi ci sono cose che invece diventano sorprendenti perché vengono pensate e realizzate dalle persone.

Ed è quando questi due fenomeni si incontrano che nascono eventi come VITAMINA M dove la performance musicale, la natura ed il pubblico si fondono in un’unica grande magia.

Sarà il concerto, gratuito, di Tullio De Piscopo & Friends ad inaugurare la prima edizione del Festival Vitamina M venerdì 22 luglio dalle ore 21.30. Sarà lui, tra i migliori batteristi d’Italia, cantautore e percussionista di successo internazionale, ad aprire la rassegna musicale di 𝗩𝗜𝗧𝗔𝗠𝗜𝗡𝗔 𝗠 con un concerto nel borgo di San Massimo accompagnato da: Arturo Caccavale – tromba e voce, Alessandro Florio – chitarra, Mino Berlano – basso, Luciano Lucky Pesce – tastiere, Oreste Sbarra – batteria,Simone Sala – pianoforte .

Definire Vitamina M un festival solo della musica sarebbe riduttivo perché, Vitamina M, è uno spettacolo vero e proprio fortemente voluto e promosso dall’Amministrazione Comunale di San Massimo con la direzione artistica del M° Simone Sala.

“L’amministrazione comunale è, fin dal suo primo insediamento, impegnata in un’azione programmatica per creare nuovi contenuti esperienziali che possano accrescere il valore turistico di San Massimo e Campitello Matese. Vitamina M rientra proprio tra le attività di promozione finalizzate al rilancio dell’attrattività turistica del borgo di San Massimo. Mettere insieme musica di qualità con importanti interpreti, promozione del territorio e cultura, è una una scelta sicuramente vincente.” ha commentato il sindaco Alfonso Leggieri, “ Il pianoro, il bosco, il borgo di San Massimo diventeranno un palcoscenico speciale che mi auguro possa restare nel cuore di quanti parteciperanno. E’ un nuovo modo di valorizzare e promuovere il nostro territorio, attraverso un’esperienza immersiva e itinerante progettata per far scoprire gli angoli più suggestivi di San Massimo e Campitello Matese.”

Saranno due i concerti svolti in maniera più tradizionale, l’apertura, il 22 luglio, con TULLIO DE PISCOPO & Friends e la chiusura nel borgo di San Massimo con gli Ars Nova Napoli il 07 Agosto. Ci saranno poi concerti all’alba, in mongolfiera, in abiti d’epoca e tante altre emozionanti performance tutte gratuite.

Per tutta la manifestazione, un team di videomakers di altissimo profilo, capeggiato da Vincenzo Villani e Alessandro Valentini, realizzerà una serie di prodotti video che racconteranno, attraverso i social, le straordinarie performance.

VITAMINA M ci siamo: serata opening il 22 Luglio nel borgo di San Massimo con il concerto di Tullio De Piscopo & Friends