Sciopero Automotive, il PD Molise a Roma per lo sciopero nazionale

Massimo sostegno e totale adesione del Pd Molise e del consigliere Vittorino Facciolla allo sciopero dell’automotive indetto per venerdì 18 ottobre.

“È un momento estremamente delicato non solo per il sito di Termoli ma per tutto il comparto automotive italiano – spiega il consigliere Facciolla – ed è uno di quei momenti in cui la presenza e la partecipazione attiva di tutti noi può fare davvero la differenza.

Per questo motivo noi del Pd Molise saremo domani a Roma e ci uniremo ai tanti manifestanti per difendere l’occupazione del settore automotive e delle imprese legate a tutto l’indotto ed il comparto.

Quello di domani sarà un passo importante per costruire il futuro dell’industria dell’auto”.