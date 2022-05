Salute e Benessere, il 7 maggio Agorà sul tema della salute mentale

Prosegue il ciclo di incontri delle Agorà del Molise e, dopo aver concluso con il mese di Aprile il ‘Patto verde per il Molise’ si apre un ciclo di incontri sul tema Salute e Benessere in Molise.Si terrà sabato 7 aprile l’Agorà democratica intitolata ‘Salute mentale, benessere psicologico e integrazione socio – sanitaria’.L’evento si terrà a partire dalle ore 16,00 a Campobasso nella Sala Celestino V in via Mazzini, 80.Ad aprire i lavori sarà Monsignor Giancarlo Maria Bregantini, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Campobasso – Bojano.



Seguiranno gli interventi del dott. Fabrizio Starace, direttore del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche dell’Ausl di Modena e presidente della Società italiana di epidemiologia psichiatrica (Siep); della Senatrice Paola Boldrini Vice presidente della XII Commissione permanente Igiene e Sanità e prima firmataria del Disegno di Legge “Istituzione dello psicologo di cure primarie”; della dottoressa Alessandra Ruberto Presidente dell’Ordine degli Psicologi del Molise e del dott. Antonio D’Ambrosio, Presidente dell’Associazione malati di Alzheimer Molise.Modererà l’incontro il dott. Alessandro Mancinella, psicoterapeuta.



L’evento potrà essere seguito anche online tramite piattaforma Zoom al link: https://us06web.zoom.us/j/89808289163?pwd=VUhWY3k4ajNRbkJXTGIvYnBsUFdqZz09

Seguirà un dibattito sul tema ‘Benessere e Salute in Molise’, al quale si potrà partecipare anche online .

La partecipazione è libera.

Per registrarsi o per informazioni:[email protected]