Romagnuolo: flop del piano neve a Campobasso, Aida Romagnuolo: “una Giunta di dilettanti ”

“Un piano neve che si è rivelato fallimentare. È questo il bilancio dell’azione della maggioranza al Comune di Campobasso in occasione delle precipitazioni nevose dei giorni scorsi”: dura posizione della consigliera regionale Aida Romagnuolo che continua a raccogliere i malumori di diversi cittadini.



“A parte i proclami dello scorso fine settimana, in cui il sindaco del capoluogo ha rimarcato di aver messo in campo tutti i mezzi Sea per non lasciare Campobasso in balia del maltempo, e dopo che lo stesso sindaco del Capoluogo ha ordinato la chiusura delle scuole per garantire la rimozione di alberi e rami caduti in totale sicurezza, non sono mancati i disagi e i disservizi.

Si pensi a marciapiedi inagibili con pedoni costretti a camminare sulla carreggiata, o al mancato spargimento di sale sulle principali arterie della città in cui si sono verificati pure dei tamponamenti importanti. Insomma, ha continuato Romagnuolo, l’Amministrazione comunale con la sua maggioranza non è stata in grado di fronteggiare al meglio l’emergenza maltempo.

Forse è il caso, e lo chiedo per il bene di tutti i cittadini, di rivedere il fantomatico piano di azione”: ha concluso la consigliera Romagnuolo.