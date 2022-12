Regione/ ‘Guerra’ interna a Progetto Molise: Cotugno si dimette e ‘toglie’ il posto in Commissione a Cefaratti

E’ una storia complessa che non lascia spazio a considerazioni semplici o di facciata e prima di stabilire responsabilità bisognerebbe capire il meccanismo e anche i rapporti politici tra le parti. Non sarà priva di conseguenze politiche la diatriba che ha portato l’assessore Cotugno a protocollare le sue dimissioni dalla Giunta regionale e pertanto, tornare ‘semplice’ consigliere. Adesso tornerà in commissione prendendo il posto di Cefaratti che lo aveva sostituito.

In tal modo Cotugno voterà gli atti della commissione, tra cui l’esercizio provvisorio e il provvedimento approderà in Aula.

I due contendenti: Vincenzo Cotugno (a sinistra) e Gianluca Cefaratti (a destra)

Si conclude così, per il momento, il botta e risposta interno al partito di Progetto Molise, dove due anime oramai contrastanti possono tentare una difficile convivenza o arrivare alla sontro politico interno.L’escamotage messo in atto dalla maggioranza per il tramite dell’assessore è servito per superare lo stallo che si era venuto a creare dopo l’assenza del consigliere Cefaratti.