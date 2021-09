Punto nascite Termoli/ La replica di Toma: solo falsità

“A chi sta diffondendo notizie circa un mio presunto provvedimento che avrebbe disposto la chiusura del Punto nascita dell’ospedale di Termoli, rispondo che non esiste alcun atto recante la mia firma che vada in tale direzione. Si tratta, pertanto, di vere e proprie falsità”.

Così il presidente della Regione Molise , in qualità di Commissario ad Acta per la sanità, Donato Toma.

“È bene precisare che la costituzione nel ricorso è un atto formale dovuto da parte dell’Avvocatura.È alquanto singolare che tale circostanza venga deliberatamente ignorata per confondere le idee ai cittadini. Spiace constatare, ancora una volta, come taluni strumentalizzino la sanità e se ne servano per mera propaganda politica. Mi riservo eventuali azioni legali contro quanti diffondano notizie prive di fondamento, il cui fine è unicamente quello di screditare il ruolo commissariale”.