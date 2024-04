Politica/Al Congresso nazionale di Noi Moderati una delegazione dal Molise

“Assieme a Forza Italia per un risultato eccezionale in Europa”, così il Coordinatore Regionale Fabio Cofelice.

“La novità importante è che Forza Italia e Noi Moderati hanno costruito una lista insieme che correrà per le Elezioni al Parlamento Europeo”, questo quanto dichiarato dal Coordinatore regionale per il Molise di Noi Moderati il Consigliere regionale Fabio Cofelice al margine del Consiglio Nazionale di Noi Moderati, il Partito guidato dal suo presidente l’On. Maurizio Lupi che si è tenuto a Roma .

“Per Noi Moderati un risultato importante – così il Coordinatore Fabio Cofelice – perchè viene mantenuta l’identità e i valori del Partito mantenendo il simbolo che insieme a quello di Berlusconi Presidente e di Forza Italia contribuirà alla vittoria alle Elezioni europee. Il nostro, un accordo con Forza Italia con un Patto Federativo per essere presente con un proprio simbolo segno di identità del Partito insieme a Forza Italia . Siamo felicissimi di questa scelta che porterà sono sicuro un risulato eccezionale.

Non un incontro di scopo ma un progetto più grande per valorizzare il ruolo del Partito Popolare Europeo. I sondaggi – ha concluso Cofelice – danno già la lista sopra il dieci per cento e sarà un trionfo dei valori del Partito Popolare europeo”