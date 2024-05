Parco Nazionale del Matese, Gravina: Pronta una interrogazione parlamentare 

«In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità che verrà celebrata mercoledì 22 maggio, grazie all’attenzione e alla sensibilità delle associazioni ambientaliste, il tema legato all’urgente necessità di completare la perimetrazione del Parco Nazionale del Matese è stato posto, con cognizione di causa, al centro del dibattito politico regionale.

La situazione di stallo tecnico intorno al progetto del Parco Nazionale del Matese continua a prolungarsi nel tempo e proprio la componente politica delle regioni coinvolte ha, oggi più che mai, il dovere di segnare la rotta da seguire per proporre una soluzione condivisa e definitiva.

Da parte nostra, come MoVimento 5 Stelle, non ci limiteremo a chiedere ai rappresentanti della maggioranza di centrodestra al governo nella nostra Regione di porre in essere azioni concrete per risolvere la situazione che si è venuta a creare, ma, bensì, riteniamo sia necessario presentare, come faremo in accordo con l’onorevole del MoVimento 5 Stelle Ilaria Fontana, un’interrogazione parlamentare per chiedere direttamente al Governo Meloni cosa si sta facendo e cosa si ha intenzione di fare per tutelare la biodiversità nel Matese».