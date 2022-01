Nomina della Consigliera di Parità regionale, il commento della CGIL

Nei giorni scorsi il Consiglio regionale del Molise è stato chiamato a eleggere la nuova

consigliera di parità. Per la CGIL del Molise sarebbe stato auspicabile che una

designazione su un ruolo di tale rilievo fosse stata condivisa e fosse avvenuta nel rispetto

di normali e sani principi istituzionali che, in queste circostanze, prevedono una

tendenziale convergenza sulle designazioni.

Ascoltando i primi commenti provenienti dagli scranni di via IV novembre sembrerebbe invece che, ancora una volta, i metodi della maggioranza che governa pro tempore con numeri risicati la Regione Molise siano stati improntati all’insana parcellizzazione e al muro contro muro anche in una materia così delicata come quella della parità di genere che dovrebbe riguardare tutti e non può essere considerata appannaggio di un unico schieramento politico o di quel che ne resta.

Ancora una volta registriamo la mancanza di ascolto e l’incapacità di sintesi di un governo

Regionale a guida Toma che continua a procedere imponendo il proprio punto di vista

sfiorando l’ennesimo “sgarbo istituzionale”.



La CGIL del Molise, chiaramente, rivolge i migliori auguri all’avvocata Maria Calabrese neoeletta Consigliera di parità e alla vice Maria Teresa D’Amico auspicando che possano svolgere al meglio le funzioni di propria competenza nella promozione e controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro.



Alla Consigliera uscente Giuseppina Cennamo va il nostro sentito ringraziamento per la

sinergia di intenti proposta nel corso del suo mandato e per aver intrapreso, in questi anni, ogni iniziativa utile e rispettosa del principio della promozione di pari opportunità per lavoratrici e lavoratori, i cui diritti, come Sindacato, rappresentiamo e difendiamo.



Siamo certi che l’avvocata Cennamo, per sensibilità e storia professionale e di donna,

continuerà a svolgere un ruolo attivo, proficuo ed efficace nelle materie sempre più

complesse che devono riguardare i principi e l’affermazione della parità.

Il Segretario Generale della CGIL MOLISE Paolo De Socio

Coordinamento donne SPI CGIL MOLISE Grazia Minotta